Olbia, non si presenta al lavoro per ore: lo trovano morto in auto nel parcheggio dell'ospedale

A scoprire il cadavere nel pomeriggio di giovedì alcuni colleghi, che erano usciti a cercarlo preoccupati dalla sua assenza e non riuscendo a contattarlo in nessun modo. Fabio Balzano è stato individuato nella sua auto, posteggiato vicino all'ospedale. I colleghi, notandolo, hanno sfondato il vetro di un finestrino e allertato immediatamente il pronto soccorso. Un infermiere, intervenuto sul posto, non ha potuto far altro che accertare la morte dell'uomo, deceduto già da diverse ore a causa di un malore. La salma, su autorizzazione del magistrato di turno, è già stata restituita ai familiari.