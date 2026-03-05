Olbia, non si presenta al lavoro per ore: lo trovano morto in auto nel parcheggio dell'ospedale
Fabio Balzano, 46 anni, sarebbe stato stroncato da un malore mentre provava a recarsi in pronto soccorso a Olbia
Al lavoro, in aeroporto, lo aspettavano da diverso tempo ma di Fabio Balzano nemmeno una traccia. L'uomo, 46enne di Olbia, è stato ritrovato solo ore dopo, senza vita nella sua auto posteggiata nel parcheggio dell'ospedale Giovanni Paolo II. Probabilmente il tragico epilogo di un disperato tentativo di raggiungere il pronto soccorso in una situazione di difficoltà ed emergenza.
La scoperta del cadavere da parte dei colleghi
A scoprire il cadavere nel pomeriggio di giovedì alcuni colleghi, che erano usciti a cercarlo preoccupati dalla sua assenza e non riuscendo a contattarlo in nessun modo. Fabio Balzano è stato individuato nella sua auto, posteggiato vicino all'ospedale. I colleghi, notandolo, hanno sfondato il vetro di un finestrino e allertato immediatamente il pronto soccorso. Un infermiere, intervenuto sul posto, non ha potuto far altro che accertare la morte dell'uomo, deceduto già da diverse ore a causa di un malore. La salma, su autorizzazione del magistrato di turno, è già stata restituita ai familiari.