Olbia, il pm chiede l'assoluzione per il "ladro di lingerie"

Da una villetta di Portisco, località in provincia di Olbia aveva rubato cinque paia di slip di pizzo, una borsetta e qualche spicciolo disinteressandosi degli altri oggetti di valore presenti all'interno di un immobile di proprietà di una manager di origini lombarde.

Per questo motivo per il 35enne sardo autore della rapina dal singolare bottino il pm Gianmarco Vargiu ha chiesto l'assoluzione. Alle stesse conclusioni è giunto il difensore, il penalista Angelo Merlini. Per il "ladro di lingerie" la sentenza arriverà nei prossimi giorni: ora l'ultima parola spetta al giudice del tribunale di Tempio, Alessandro Cossu.