San Valentino, i regali più desiderati: spunti e idee “last minute"

La Festa degli innamorati, la più romantica dell’anno, è praticamente alle porte e ripropone la fatidica domanda: come rendere felice chi amiamo? Dedicando tempo, cura, amore, rispetto e attenzione ogni giorno, certo. Ma il 14 febbraio è anche la data dei gesti d’amore per antonomasia, dei piccoli segni tangibili. Quale momento migliore, allora, per pensare a un dono?

Tommy Hilfiger: pensato per lui anche il bracciale in acciaio della Monogram Collection, in cui il gioco di lavorazioni di maglie è enfatizzato dalla chiusura con logo TH

Tommy Hilfiger: l’orologio "second skin" pensato per una lei che ama l’essenzialità e non rinuncia a un tocco di femminilità

Il San Valentino di Atkinsons London 1799: per chi è sempre in giro e non vuole rinunciare alle sue fragranze del cuore, le Perfume Case. Nelle versioni golden (in foto), silver e black. Da abbinare a uno spray set contenente 4 flaconi bijoux

Tommy Hilfiger: pensato per lui anche il bracciale in acciaio della Monogram Collection, in cui il gioco di lavorazioni di maglie è enfatizzato dalla chiusura con logo TH

Tommy Hilfiger: l’orologio "second skin" pensato per una lei che ama l’essenzialità e non rinuncia a un tocco di femminilità

Il San Valentino di Atkinsons London 1799: per chi è sempre in giro e non vuole rinunciare alle sue fragranze del cuore, le Perfume Case. Nelle versioni golden (in foto), silver e black. Da abbinare a uno spray set contenente 4 flaconi bijoux



A San Valentino, tra i regali più graditi, ci sono assolutamente i gioielli. Oro e argento, pietre preziose e cristalli, date e frasi da incidere su charms e pendenti, cuori, nastri e fiocchi: simboleggiano l’unione e i legami indissolubili, l’amore puro e incondizionato. Assumono una forte valenza personale e un significato diverso a seconda di chi li riceve. Trovano spazio anche idee per un look a tema: seducenti e romantiche le proposte per lingerie e biancheria intima, mentre i colori degli outfit anticipano quelli che andranno forte in primavera. Su tutto, spicca il rosso ma anche il rosa in tutte le sue declinazioni (incluso il fucsia) e altre tonalità sgargianti, come il turchese. Non mancano neppure le proposte più formali, come abiti lunghi e minidress dai tagli essenziali, perfetti per una cena e una serata da trascorrere fuori.



San Valentino è anche il momento delle coccole e del tempo da riservarsi e per prendersi cura della propria bellezza. Un profumo dalle note calde, seducenti e sensuali resta in cima alla lista dei regali che riscuotono particolare successo ma in grande spolvero ci sono pure i prodotti per la beauty routine quotidiana e l’haircare. Coccole rigeneranti per attimi di assoluto benessere. Meglio ancora, da trascorrere insieme.