Viva Magenta colore del 2023: come indossarlo per moda e beauty

Viva Magenta è il colore del 2023. La moda lo propone da solo o in abbinamento con le varie tonalità di rosa, di blu, con il bianco, il nero, l'oro e l'argento. Il mondo beauty lo prevede per smalti, rossetti, nelle palette di ombretti. In equilibrio tra caldo e freddo, non risulta troppo aggressivo e non tiene conto del genere, né dell’età.

Moda, non solo rosso: Intimissimi, la collezione per il Capodanno

Viva Magenta, i suggerimenti di Amazon.it: smalto Gimme Some of that (Magenta) di Rimmel

Moda e beauty, Viva Magenta colore Pantone 2023: i look da copiare | Sarah Jessica Parker (qui con Cynthia Nixon sul set di "And Just Like That")

Il Viva Magenta è una nuance vibrante e giocosa, audace e versatile, vivace e vigorosa. Discende dalla famiglia dei rossi, un cremisi brillante sfumato, che trae la sua origine naturale dalla cocciniglia. Un colore ibrido, tra il fisico e il virtuale, che corrisponde al codice Pantone 18-1750. “Una tonalità non convenzionale per tempi non convenzionali”, hanno spiegato dallo stesso Pantone Color Institute, per avvolgere “di potere e di grazia, assertivo ma non aggressivo”. Esuberante e stimolante, vuole rispondere al bisogno collettivo di forza e coraggio. Un simbolo di speranza, per superare le paure collettive provate negli ultimi anni e guardare al futuro con una rinnovata motivazione.