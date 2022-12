Moda, trend 2023: il body tuta delle celebs è il "must have" sexy

I social stanno facendo da volano a un body tuta subito amato da influencer e celebs : nero e super aderente , è perfetto anche per i party di Capodanno. Ecco come si indossa.

Tra le proposte moda del momento sta spopolando, infatti, un body tuta nero in tessuto lucido e con una scollatura con incrocio anteriore che lascia la schiena nuda. Si può indossare da solo, con un maxi cinturone in vita, come fa ad esempio Chiara Ferragni. Oppure con blazer e scarpe gioiello, come propongono Elisabetta Canalis e Giulia Gaudino. Super sensuale e audace, è tra le tendenze più "cool" del momento e si preannuncia tra i pezzi forti del guardaroba della prossima stagione.