Capodanno, rosso (ma non solo): l'intimo portafortuna per osare

Rosso, rosso e rosso.

Come vuole la tradizione. Lo "Special one" delle Feste è il colore che nella moda denota personalità e voglia di distinguersi, di non passare inosservati. Viene anche associato all'amore, alla passione, alla creatività. Nel simbolismo orientale, è legato alla fortuna, alla buona sorte e alla prosperità. Ragione per cui fa la parte del leone soprattutto a Capodanno.