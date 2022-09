Olanda, corre con il figlio sul passeggino e batte il nuovo record del mondo

A essere il protagonista del nuovo record in questa specialità, in Olanda, nella "Fastest 50 km pushing a pram", è stato il 36enne Lorenzo Lotti , maratoneta e assessore allo Sport del comune di Predappio , in provincia di Forlì-Cesena. E ha superato di gran lunga il primato precedente di 4 ore e 30 minuti.

La gioia -

conquistato un primato insieme a mio figlio

mio figlio pesa otto chilogrammi

passeggino altri 11,8

Winschoten

"La soddisfazione più grande - ha detto il maratoneta al Resto del Carlino - è aver. Negli ultimi 10 km i muscoli sono andati sotto pressione, perché, il. Per un'ora e quaranta ha dormito, per il resto della corsa se l'è goduta". E nella cittadina di, dove si è tenuta la corsa in un clima di festa, tutti hanno fatto il tifo per il maratoneta che correva con il passeggino.

Il futuro -

"Con questa preparazione sono pronto a tutto - ha aggiunto Lotti - Voglio battere il mio record personale nella classica maratona di 42,192 km, dove sono fermo a 2 ore 30 minuti 26 secondi. Devo andare assolutamente sotto le 2 ore e i 30 minuti. Lo prometto. A Virginia, Raimondo e a tutti i cittadini di Predappio".