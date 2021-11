Videogiochi: un joystick di quasi 3 metri ottiene il Guinness dei primati

Nel 2006, prima dell'avvento dei giochi in realtà aumentata come Pokémon GO, l'artista Mary Flanagan voleva trovare un modo per far giocare insieme persone . La sua soluzione? Creare un joystick per videogiochi alto circa 3 metri , che è entrato nel Guinness World Records 2022 come il più grande del suo genere .

Secondo la sua creatrice, il controller gigante è quasi 14 volte la dimensione originale di un classico controller Atari CX40. Commissionato per la House of Technologically Termed Praxis di Londra, il joystick è stato realizzato in legno, acciaio e gomma, e attualmente si trova al ZKM Center for Art and Media di Karlsruhe, in Germania, dopo aver già fatto il giro del mondo raggiungendo Spagna, Regno Unito e Stati Uniti. "L'idea era di prendere qualcosa che si usa per giocare in solitaria e renderlo così grande da richiedere la collaborazione di più persone per spostarlo, portandole a stare insieme", ha affermato la Flanagan.

La donna ha lavorato con un team di esperti costruttori al Brooklyn Navy Yard di New York per creare la sua meraviglia ingegneristica, che si smonta dividendosi in due casse giganti. "Risulta un po' complicato anche solo spostarlo", ha detto in un'intervista alla CNN. "Tra una mostra e l'altra è sempre un tantino imbarazzante, perché a volte dovevo riporlo in un magazzino, a volte viene custodito in un altro paese a cavallo tra due spettacoli. A un certo punto, è rimasto persino nel granaio di un mio amico a nord di New York".

Occorrono almeno due persone per far funzionare il joystick, che risulta perfettamente compatibile con i classici giochi Atari tra cui Breakout e Centipede. Come unità operativa il joystick ha infatti un piccolo Atari al suo interno e la Flanagan ha rivelato che potrebbe tecnicamente essere collegato a qualsiasi cosa. "Quando ci si sale sopra, ottenere un punteggio molto alto nel gioco può risultare davvero faticoso, visto che le persone non si muovono così rapidamente quando devono muovere tutto il corpo", ha detto. "Cercare di coordinarsi con diverse persone rallenta tutti e ci spinge a rivedere il nostro rapporto con i videogiochi, aiutandoci a riflettere".

Flanagan è entrata nel modno videoludico come game designer per giochi CD-ROM negli anni '90. Ha anche creato quello che alcuni considerano il primo videogioco autobiografico chiamato "domestico". Come autrice di diversi libri sui videogiochi, ha perseguito interpretazioni più creative della cultura digitale, come la creazione di giochi per il cambiamento sociale o che affrontano questioni legate alla società.

Essere presenti nel Guinness World Record è stato un grande shock per l'artista. Il suo obiettivo, ha detto, oltre a riunire le persone era quello di defamiliarizzare parti della loro vita quotidiana e renderle atipiche. "C'è qualcosa nelle interpretazioni degli artisti della cultura pop da cui tutti noi possiamo trarre beneficio, dalle cose divertenti che ci circondano, aprendo i nostri occhi a nuovi modi di guardare il mondo", ha detto.

La Flanagan ha sottolineato che il joystick non è legato a una particolare generazione, specialmente se si considera quanto alla moda siano diventati recentemente alcuni vecchi videogiochi. "Non importa se si tratta di World of Warcraft, Fortnite, Candy Crush o qualunque sia il loro rapporto con il gioco", afferma l'artista. "Tutto questo apre le persone a un nuovo modo di stare al mondo, ricordando quei momenti in cui si legano al loro gioco, in un modo piuttosto romantico".

La donna spera che attraverso il suo joystick e i progetti attuali, i videogiochi e le loro modifiche possano diventare strumenti cruciali per incoraggiare l'interazione significativa tra le persone. "I giochi stessi sono come piccoli universi, e possiamo inventare futuri possibili in essi", ha detto. "La mia speranza è che forse potremmo provare ottimismo grazie al gioco, abbattere numerose barriere e stare insieme".

