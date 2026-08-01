Odore di fumo a Firenze, i vigili del fuoco: "Proviene dagli incendi in Francia" | Sotto controllo il rogo nella Gironda

Intanto però dalla Francia rassicurano: gli incendi sono sotto controllo. Il ministro dell'Interno francese, Laurent Nunez, ha infatti annunciato che il rogo che ha devastato 42mila ettari nella Gironda è stato "contenuto" e "non si sta più propagando". "Anche se l'incendio non si sta propagando, ci sono ancora zone attive che, in alcune parti del territorio, non consentiranno ancora il rientro" di tutte le 222mila persone evacuate preventivamente, ha aggiunto in una conferenza stampa. Il prefetto della Gironda, Sophie Brocas, da parte sua, ha annunciato durante la stessa conferenza stampa che invece 10.750 persone evacuate nei giorni precedenti potranno tornare a casa.