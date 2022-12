Obbligo test Covid, atterrato a Roma primo aereo dalla Cina

Test Covid obbligatori per chi arriva dalla Cina e a Roma Fiumicino è arrivato, alle 5:44, il primo volo che sarà sottoposto ai tamponi.

Si tratta in un volo della compagnia Hainan Airlines partito da Chongqing. I test allo scalo romano per i viaggiatori, subito dopo lo sbarco, si svolgeranno in un'area dedicata e non accessibile a persone non autorizzate.