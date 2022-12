Covid, Schillaci: "Valutiamo tampone obbligatorio per chi arriva dalla Cina" | Bertolaso: nei voli in arrivo a Malpensa quasi 1 positivo su 2

"Stiamo con la massima attenzione gli sviluppi della nuova ondata Covid19 in Cina. Da venerdì scorso c'è un confronto con la cabina di regia dell'ISS per il monitoraggio sull'andamento dei contagi seguiamo l'esito dell' esecuzione dei tamponi sui passeggeri in arrivo a Malpensa ". Il ministero, prosegue la nota, "sta valutando la possibilità di disporre il tamponamento obbligatorio per tutti i passeggeri provenienti dalla Cina. La sorveglianza e la prevenzione, attraverso il sequenziamento, sono fondamentali per individuare con tempestività eventuali nuove varianti che possano destare preoccupazione e che, al momento, non risultano in circolazione in Italia".

Covid: a Fiumicino test per i voli provenienti dalla Cina Riprendono intanto all'aeroporto di Fiumicino i test per i voli provenienti dalla Cina. Lo comunica l'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato. "In attesa delle disposizioni nazionali riprendono i test all'aeroporto internazionale di Fiumicino per i voli che provengono dalla Cina - precisa D'Amato - I test si svolgeranno con le consuete modalità, sotto la supervisione dell' Istituto Spallanzani e con il supporto delle USCAR regionali. Non dobbiamo abbassare la guardia, le ultime notizie sul Covid ci spingono a tenere alta l'attenzione". L'area test Covid nello scalo romano doveva essere chiusa a fine anno. Visto l'evolversi della situazione in Cina e le nuove disposizioni regionali nell'area, che si trova agli Arrivi del Terminal 3, rimarrà attivo un presidio per controlli su specifiche destinazioni.

La Regione Lombardia precisa: "Tamponi a Malpensa non obbligatori" La Regione Lombardia ha poi pubblicato una nota a riguardo dei tamponi effettuati all'aeroporto di Malpensa precisanto che per chi arriva dalla Cina non sono obbligatori, ma sono una "misura preventiva", che serve anche per individuare e sequenziare eventuali nuove varianti. La Direzione generale welfare della Regione con una nota infatti specifica che "la richiesta non è obbligatoria", spiegando che "si tratta di una misura di prevenzione che serve anche ad accertare il tipo di variante Covid di chi arriva dal Paese asiatico". "Al momento - conclude la nota - sono stati eseguiti 210 tamponi. È stato già avviato il sequenziamento e a breve si avranno i primi risultati".

Nei voli dalla Cina a Malpensa quasi 1 positivo su 2 Quasi un passeggero su due, tra quelli che il 26 dicembre sono arrivati a Malpensa dalla Cina a bordo di due voli, sono risultati positivi al Covid dopo il tampone non obbligatorio predisposto dalla Regione Lombardia. "Sul primo volo - ha spiegato l'assessore di Regione Lombardia al Welfare Guido Bertolaso - su 92 passeggeri sono 35 (38%) i positivi. Nel secondo, su 120 passeggeri 62 (il 52%) sono positivi". Adesso "abbiamo attivato la procedura per il sequenziamento - ha concluso - domani mattina avremo i primi risultati".

Spallanzani, potenziare test per chi arriva da Cina "Potenziamento della sorveglianza mediante test antigenici per chi proviene in particolare dalla Cina, e caratterizzazione molecolare con analisi di sequenza nei casi positivi. Sarebbe meglio se il coordinamento dei tamponi di sorveglianza avvenisse a livello europeo". E' quanto si legge in un documento dell'Istituto Spallanzani. "Un intervento di questo tipo servirebbe a monitorare la comparsa ed intercettare precocemente l'arrivo di nuove varianti - è detto nel documento -, sia come nuove evoluzioni di Omicron che come nuove varianti diverse da Omicron, e a predisporre eventuali misure quarantenarie selettive".

Il "problema Cina oggi va affrontato con tempestività e coesione internazionale. I dati, pochi e poco trasparenti, stanno creando timore nella comunità internazionale, anche quella scientifica", recita un passaggio del documento dello Spallanzani sullo "scenario attuale" del Covid. Il timore "è che, in un Paese con un alta percentuale di non vaccinati in cui sono stati utilizzati vaccini poco efficaci che danno una bassa protezione di popolazione, una cosiì forte crescita esponenziale dei contagi possa generare la selezione di una nuova variante, molto più immuno-evasiva e trasmissibile".