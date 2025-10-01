Nubifragio in provincia di Agrigento, strade come fiumi a Favara: dispersa una donna

Una donna di 30 anni è dispersa dopo un nubifragio che ha colpito Favara, nell'Agrigentino. La donna era in auto quando è stata sorpresa da una violentissima pioggia. Ha tentato di uscire dalla vettura, che era rimasta impantanata nel fango, ma è stata travolta dalla corrente. Le strade della località sono infatti diventate fiumi in piena per l'enorme quantità d'acqua caduta in pochi minuti. Per le ricerche della donna sono impegnati i vigili del fuoco e le squadre dei sommozzatori, che si concentrano su un convogliatore di acque, dove potrebbe essere stata trascinata.

