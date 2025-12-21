Sedicenne trovato morto nel Novarese: era scomparso dopo una cena

È stato ritrovato morto Dario Cipullo, un 16enne di cui si erano perse le tracce nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 dicembre nel Novarese. Il corpo senza vita del giovane è stato rinvenuto nella tarda mattinata di domenica 21 dicembre nel canale Cavour, nella zona di Agognate. Il ragazzo, atleta della formazione Under 18 del Gattico Rugby, non aveva fatto ritorno a casa dopo aver trascorso la serata a cena da amici.