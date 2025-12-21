Logo Tgcom24
Cronaca
Ricerche concluse tragicamente

Sedicenne trovato morto nel Novarese: era scomparso dopo una cena

Il corpo di Dario Cipullo è stato trovato nel canale Cavour ad Agognate

21 Dic 2025 - 14:23
© Facebook

© Facebook

È stato ritrovato morto Dario Cipullo, un 16enne di cui si erano perse le tracce nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 dicembre nel Novarese. Il corpo senza vita del giovane è stato rinvenuto nella tarda mattinata di domenica 21 dicembre nel canale Cavour, nella zona di Agognate. Il ragazzo, atleta della formazione Under 18 del Gattico Rugby, non aveva fatto ritorno a casa dopo aver trascorso la serata a cena da amici.

La scomparsa di Dario

 L'ultima volta, il 16enne era stato visto intorno all'una di notte nei pressi del centro commerciale San Martino. In quel punto era stato accompagnato dal padre di una sua amica, prima di proseguire a piedi verso la propria abitazione, distante poche centinaia di metri. Da quel momento il suo telefono era risultato spento. Sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri per chiarire quanto accaduto.

Il post del Galattico Rugby

 "Dobbiamo darvi una notizia molto difficile. Purtroppo Dario è stato ritrovato, ma non nel modo in cui tutti speravamo. I dettagli restano nel dolore della famiglia: chiediamo rispetto, silenzio e preghiera. In questo momento non sappiamo altro ed è giusto non fare domande o ipotesi. Ci stringiamo alla famiglia di Dario e ci stringiamo tra di noi come squadra", è il messaggio comparso sul profilo Faceboo del Galattico Rugby.

