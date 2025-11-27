Era scomparso da tre giorni, un giovane del Casertano trovato morto a Barcellona

La notizia della morte di Rocco Amato ha profondamente colpito Francolise, e in particolare la frazione di Sant’Andrea del Pizzone, dove la famiglia del giovane è molto conosciuta. In poche ore sono arrivati numerosi messaggi di cordoglio sui social, a testimoniare il forte impatto emotivo che la vicenda ha avuto sulla comunità d’origine. Amici e conoscenti hanno ricordato il ragazzo pubblicando online pensieri su di lui e sue fotografie.