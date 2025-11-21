Anziano scomparso nel Vicentino, trovato morto in un canale

È stato localizzato in un corso d'acqua il corpo senza vita dell'anziano di 88 anni che risultava disperso a Dueville, in provincia di Vicenza. A individuare la salma sono stati i cani dei Vigili del fuoco impegnati nell'area a supporto delle squadre intervenute. Alle operazioni hanno partecipato le unità a terra del comando provinciale, specializzate in topografia applicata al soccorso, insieme ad alcuni quad utilizzati per la perlustrazione. Le attività sono state seguite dall'alto dall'elicottero Drago e dai droni impiegati per ampliare il campo di ricerca. Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri e il personale sanitario del 118, che hanno eseguito le verifiche di competenza dopo il recupero.