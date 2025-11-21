Logo Tgcom24
Cronaca
A Dueville

Anziano scomparso nel Vicentino, trovato morto in un canale

Le squadre dei Vigili del fuoco individuano il corpo grazie alle unità cinofile impegnate nelle ricerche scattate fin dal mattino

21 Nov 2025 - 00:28
© Ansa

© Ansa

È stato localizzato in un corso d'acqua il corpo senza vita dell'anziano di 88 anni che risultava disperso a Dueville, in provincia di Vicenza. A individuare la salma sono stati i cani dei Vigili del fuoco impegnati nell'area a supporto delle squadre intervenute. Alle operazioni hanno partecipato le unità a terra del comando provinciale, specializzate in topografia applicata al soccorso, insieme ad alcuni quad utilizzati per la perlustrazione. Le attività sono state seguite dall'alto dall'elicottero Drago e dai droni impiegati per ampliare il campo di ricerca. Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri e il personale sanitario del 118, che hanno eseguito le verifiche di competenza dopo il recupero.

vicenza