Napoli, ritrovata la sedicenne scomparsa a Portici: sta bene

07 Dic 2025 - 10:45
© Carabinieri

© Carabinieri

È stata ritrovata e sta bene la sedicenne che dal 2 dicembre era scomparsa dopo esser uscita da scuola a Portici, in provincia di Napoli. La ragazzina è stata rintracciata dai carabinieri e ora verrà riportata nella casa famiglia dove si trovava da gennaio, dopo che alla madre era stata sospesa la potestà genitoriale. A lanciare l'allarme era stata proprio la donna, con un post su Facebook. La struttura in cui era ospitata aveva presentato una denuncia di allontanamento lo stesso giorno della scomparsa.

