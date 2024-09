"Siamo senza soldi e affamate", 80enne di Novara ospita due ventenni: narcotizzato e derubato

Due giovani di 23 e 24 anni, di origine romena, sono state arrestate dalla polizia con l'accusa di aver narcotizzato e rapinato in casa, a Novara, un ultraottantenne, rimasto poi in stato di incoscienza per 4 giorni. Le due avevano avvicinato l'anziano in una strada del centro di Novara, dicendogli di essere "affamate e senza soldi". Così lo avevano convinto a portarle nella sua abitazione, dove gli hanno fatto bere una bevanda. Una volta narcotizzato l'uomo, lo hanno rapinato. La polizia le ha rintracciate a Milano. Entrambe hanno precedenti per reati contro il patrimonio.