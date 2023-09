Roma, anziano narcotizzato e derubato in casa: "Mi sono svegliato un giorno dopo"

Un anziano di 85 anni è stato narcotizzato e derubato nella sua casa di Roma con un semifreddo. La vittima si chiama Aldo Gambioli e a "Pomeriggio Cinque" ha raccontato la sua disavventura, che gli sarebbe potuta costare la vita. "Sono stato fermato al supermercato da una signora per portare le borse della spesa - ha raccontato -, questa signora si è offerta di aiutarmi. Io non mi faccio aiutare perché sono autosufficiente e sono tornato a casa. Dopo dieci minuti dal mio rientro mi bussa alla porta questa signora con in mano un semifreddo, dicendo se poteva offrirmi un semifreddo. Logicamente, non potevo tenerla fuori dalla porta e l'ho fatta entrare. Si è seduta e le ho offerto qualcosa da bere, in quel momento deve aver messo qualcosa".

Subito dopo, Aldo è iniziato a star male: "Sono svenuto e mi sono svegliato un giorno e mezzo dopo - spiega -, dalle analisi che mi hanno fatto durante il mio ricovero all'ospedale San Giovanni si è trattato di droga dello stupro. Degli operai che lavorano con me mi hanno trovato e hanno dovuto rompere il vetro per portarmi in ambulanza al pronto soccorso".

L'uomo racconta poi cosa gli è stato portato via dalla donna: "Mi hanno portato via un po' di contante e dei titoli che non hanno potuto incassare per qualche migliaio di euro - ha detto -, e degli oggetti dal grande valore affettivo. Quello che mi è dispiaciuto è essere rimasto solo". La truffatrice è stata arrestata, anche grazie alla collaborazione di Gambioli con i carabinieri: "La donna è stata trovata dalle forze dell'ordine e ora è detenuta - ha concluso -. Lei infatti aveva già tentato la stessa truffa a un'altra persona, alla quale non ha retto il cuore ed è deceduta".