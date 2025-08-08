Logo Tgcom24
Cronaca
Nord Sardegna, agguato contro soccorritore del 118: freddato a colpi di pistola

Il killer si è presentato nella sede del 118 chiedendo esplicitamente della vittima

08 Ago 2025 - 09:19
Un uomo di 51 anni, Marco Pusceddu, residente a Cagliari ma originario di Portoscuso, è stato ucciso nella notte mentre si trovava nella sede dell'associazione del 118 Intervol a Buddusò, nel nord Sardegna, dove prestava servizio come soccorritore. Un uomo si è presentato nella sede del 118 chiedendo esplicitamente della vittima, ha sparato alcuni colpi di pistola, da distanza ravvicinata, per poi fuggire a piedi. Per Pusceddu non c'è stato nulla da fare. I tentativi di rianimarlo sono stati vani. Sull'omicidio indagano i carabinieri di Ozieri. 

