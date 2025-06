Un 24enne è stato fermato e portato in carcere con l'accusa di tentato omicidio in concorso: secondo i carabinieri è una delle due persone che venerdì sera a Torre Santa Susanna (Brindisi) hanno sparato contro un'auto in sosta all'interno della quale c'era il proprietario del veicolo che è rimasto illeso. Proseguono le indagini per individuare il suo complice. Il 24enne è stato già sottoposto all'esame dello stub e per lunedì è fissato l'interrogatorio di convalida.