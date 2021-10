Nola (Napoli), nella farmacia che fornisce Green pass anche con test non idonei al rilascio

Green pass anche con il test non idoneo al rilascio. È quello che farebbe una farmacia di Nola, in provincia di Napoli segnalata a "Striscia la Notizia". Luca Abete, l'inviato del tg satirico, introduce una telecamera nascosta nella farmacia campana e registra le dichiarazioni del farmacista. "A seguito del test salivare rapido negativo scarichiamo anche il Green pass, è necessario fornire la tessera sanitaria", dichiara l'uomo. "L'unico test salivare idoneo per il rilascio del Green pass, però, è quello molecolare e attualmente nessuna farmacia lo effettua", dichiara invece Riccardo Maria Iorio, il presidente di Federfarma Napoli.

Luca Abete non si arrende e si presenta nella framacia incriminata e con telecamera in vista domanda: "Il test salivare rapido è valido per ottenere il Green pass?". "Assolutamente no", risponde il farmacista che poi nega di aver rilasciato Green pass a seguito di tamponi salivari rapidi.