Green pass, sequestrati due canali Telegram: vendevano certificati falsi

La Procura distrettuale di Catania ha disposto il sequestro preventivo di due canali Telegram dove era possibile acquistare per 250 euro in criptovalute dei green pass falsi. Il provvedimento è già stato convalidato dal Giudice per le indagini preliminari che ha proceduto a oscurare i due canali. Fermate anche due persone che partecipavano ai gruppi. Per loro sono state disposte perquisizioni domiciliari e informatiche, oltre ad essergli stati sequestrati telefonini e supporti in grado di confermare la responsabilità.