Nocera Inferiore, mamma a 56 anni dopo aver perso il figlio in un incidente: il sogno premonitore del marito

Due le date significative nella vita della coppia. Il 25 marzo del 2023 il loro unico figlio Alberto Maria, 28 anni, perde la vita in un drammatico incidente stradale scontrandosi in auto con un’ambulanza allo svincolo dell’A30 di Castel San Giorgio. Era in procinto di laurearsi in medicina. L'altra il 23 gennaio 2025, quando la donna ha dato alla luce una bambina, Claudia Maria nello stesso giorno in cui, 30 anni prima, era nato Alberto. Il marito Rosario aveva raccontato che la scorsa primavera il figlio gli era apparso in sogno mentre gli porgeva una bambina dai capelli biondi, presentandola come la sua sorellina. Appena pochi giorni dopo la scoperta: la moglie Pina era incinta.