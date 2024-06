La gravidanza, stando a quanto riferito dal ginecologo, era stata tranquilla. Il medico ha spiegato che la paziente, 64 anni a ottobre, "ha voluto fortissimamente questo figlio ed è volata in Ucraina per ben due volte". Un primo tentativo, due anni fa, era fallito: aveva abortito alla 14ma settimana. Poi la nuova fecondazione lo scorso autunno quando la donna, nonostante la guerra, torna in Ucraina, dove non esiste il limite dei 50 anni. Ora il piccolo è nel reparto prematuri: appena raggiunto il peso forma la sua mamma potrà portarlo a casa dove l'aspetta anche la nonna di 93 anni.