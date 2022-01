No Green Pass: sit-in in piazza San Giovanni a Roma, atteso il premio Nobel Montagnier a Milano

Tante persone si sono date appuntamento in piazza San Giovanni, a Roma, per il sit in No vax e no Green Pass, contro l'obbligo vaccinale. Tra i volontari della sicurezza, con le pettorine con scritto "verità e libertà", anche i portuali di Genova. In attesa degli interventi previsti, gli organizzatori hanno chiesto di rispettare le regole: "Sedetevi e state distanziati per rispettare tutte le regole di questi signori". Tra i manifestanti in pochi indossano la mascherina. Tra i cartelli esposti "vaccinazisti giù dalle poltrone".