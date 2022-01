Covid, il Tar accoglie il ricorso del Comitato cura domiciliare: sospesa la circolare su tachipirina e "vigile attesa"

Afp

Il Tar accoglie il ricorso del Comitato cura domiciliare Covid-19 e sospende la circolare del ministero della Salute con cui si prevedeva "vigilante attesa" e somministrazione di Fans e Paracetamolo durante i primi giorni della malattia per i pazienti a casa. Per il giudice amministrativo il contenuto della nota ministeriale "si pone in contrasto con l'attività professionale così come demandata al medico nei termini indicati dalla scienza e dalla deontologia professionale".