No Green pass, migliaia in corteo a Trieste: pochissime le mascherine

Se non saranno "rispettate le prescrizioni dell'Autorità di pubblica sicurezza" la questura valuterà "le singole posizioni degli organizzatori e dei manifestanti" e chi violerà i divieti sarà punito "con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da euro 206 a euro 413". E' quanto afferma la Questura di Trieste in risposta al coordinamento No Green pass. Gli organizzatori hanno detto che non ci sarà un servizio d'ordine per far rispettare gli obblighi.