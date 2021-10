No Green pass, migliaia di persone in corteo a Milano | A Torino tensione tra esponenti di destra e anarchici

Manifestazione dei No Green pass e No vax a Verona con oltre un migliaio di persone che si sono radunate in zona Arsenale attraversando poi la zona di Castelvecchio per procedere in centro. Il corteo - come rende noto la Polizia locale - è stato autorizzato dalla Questura e non ha fatto registrare criticità per l'ordine pubblico. Molte le famiglie con bambini presenti.