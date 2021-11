No Green pass ancora in piazza: 4mila a Roma, tensioni a Milano

Ancora un sabato di proteste contro il Green pass nelle città italiane. Tensioni a Milano , nonostante gli appelli dei commercianti al ritorno alla normalità per non scoraggiare lo shopping del weekend. Diversi gruppi hanno raggiunto piazza Duomo, poi sono stati bloccati dagli agenti. A Roma in 4mila senza mascherine. Cortei No vax a Trento e Bologna . Proteste anche in Olanda e Austria: a Rotterdam e Vienna diversi arresti.

No vax e No Green pass manifestano a Torino con i portuali di Trieste e Genova

Tensioni a Milano per la manifestazione No vax

Nel capolouogo lombardo, dopo un'ora di tensioni, spintoni e corse, la polizia è riuscita a isolare tre gruppi di manifestanti con un doppio cordone per contenerli. Molte le persone controllate in piazza Duomo, tra insulti e urla rivolti agli agenti. Una donna, rifiutando di dare i documenti, ha morso un funzionario della Questura. Una attivista No pass ha inseguito in bici un poliziotto in borghese gridando "al ladro" e accusandolo di averle strappato un cartello, in realtà sequestrato.

A Milano 2 denunce e 257 identificati Il bilancio finale della polizia è di 257 persone identificate, mentre in due sono stati denunciati a piede libero: un 57enne per resistenza a pubblico ufficiale e un 62enne per resistenza e per aver rifiutato di fornire le proprie generalità. Quarantanove le sanzioni amministrative per occupazione di aree urbane e 31 gli ordini di allontanamento. E' stato inoltre avviato il procedimento per l'emissione di due Daspo urbani. La questura non aveva ricevuto nessuna richiesta di autorizzazione, quindi non era stato permesso alcun corteo.

Corteo a Roma: "Liberiamo l'Italia" Protesta pacifica nella Capitale dove circa 4mila persone sono scese in piazza al Circo Massimo per la manifestazione nazionale "Liberiamo l'Italia". Quasi tutti senza mascherina, hanno urlato il loro no al certificato verde intonando cori "Giù le mani dai bambini", e "Libertà". Un numero di partecipanti molto più alto rispetto ai mille attesi. Tra le tante bandiere tricolore anche qualcuna del Regno delle due Sicilie, uno striscione per Trump e cartelli "Green pass" con le due lettere finali che riproducevano i caratteri delle SS naziste. "E' bellissimo vedere questa piazza senza mascherine. Sono il simbolo dell'oppressione. Noi dobbiamo cacciare via questo regime" ha detto un manifestante dal palco dove in chiusura è salito anche il cantante Povia. In piazza anche i gilet arancioni e l'ex generale Antonio Pappalardo. "Nasce un nuovo movimento che si deve opporre a questo regime - ha detto - . Dobbiamo essere uniti perché il nemico è troppo forte".

Prima dell'inizio del sit-in è stato denunciato dalla polizia uno dei promotori. Nicola Franzoni, imprenditore di Lerici (La Spezia): aveva da alcuni mesi, secondo quanto si apprende, un foglio di via da Roma ma è stato sorpreso durante un controllo su via Salaria mentre era in auto, probabilmente perché voleva prendere parte n alla manifestazione. Non è scattata invece alcuna denuncia per un gruppo di manifestanti No vax che sono entrati in un bar vicino al Circo Massimo senza mostrare il green pass.

Proteste e cortei anche in altre città A Trento circa mille persone hanno protestato contro il certificato verde bloccando il traffico all'altezza della rotatoria di via dei caduti di Nassiriya. L'iniziativa, per il ventesimo sabato consecutivo, fuori dal centro storico dove invece sono state inaugurate le iniziative per il Natale. Slogan e striscioni anche a Bologna. Senza indossare la mascherina, in mille hanno sfilato per le vie del centro: scanditi anche cori contro il presidente del Consiglio Mario Draghi e contro l'obbligo vaccinale. Mentre a Trieste in 200 hanno protestato in piazza Libertà, presidiata dalle forze dell'ordine. Tra i partecipanti anche l'ex portuale e pugile Fabio Tuiach e il consigliere comunale 3V, Ugo Rossi. A Napoli, invece, in 70 si sono radunati a piazza Dante.

Proteste anche in Olanda, scontri a L'Aja I No vax hanno protestato anche in Olanda, dove le forze dell'ordine hanno arrestato almeno 51 persone per la guerriglia esplosa venerdì durante un corteo contro le misure anti-Covid a Rotterdam. Due persone rimaste ferite per colpi di arma da fuoco negli scontri sono ricoverate in ospedale. La metà degli arrestati sono minorenni. Sabato sera lo stesso copione ma a L'Aja. Centinaia di persone hanno lanciato pietre e oggetti contro la polizia. Il gruppo si è riunito a un incrocio in un quartiere operaio della città dove ha dato fuoco ad alcune biciclette. Almeno una persona è stata arrestata.

Diverse migliaia di manifestanti sono scese in piazza a Vienna per protestare contro le nuove dure misure contro la pandemia in Austria. I manifestanti urlano slogan come "Noi siamo il popolo" e "Resistenza". L'Austria affronta il suo quarto lockdown generale da lunedì, in vigore anche per i vaccinati. Tra i simboli usati dai contestatori, una stella gialla con la parola "non vaccinato". Al corteo anche alcune bandiere italiane e uno striscione con la scritta "Noi siamo il popolo italiano"

Corteo anti-lockdown a Vienna Tensione anche in Austria. A Vienna la polizia ha fermato alcuni manifestanti al corteo contro il ritorno del lockdown anti-Covid, in vigore da lunedì. I dimostranti sono stati bloccati dalle forze dell'ordine per comportamenti "aggressivi" e resistenza a pubblico ufficiale. La protesta, a cui hanno partecipato migliaia di persone, è stata organizzata tra gli altri dal partito di estrema destra Fpoe.