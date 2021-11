Covid, Brunetta: "Super Green Pass con restrizioni per i no vax" | A Padova ricoverate intere famiglie di no vax

"Stiamo tornando a vedere cluster familiari come nella prima ondata. Con la differenza che allora non esisteva il vaccino e quindi bastava che un componente contraesse il Covid per passarlo a tutti i parenti. Adesso il vaccino c'è, ma ci sono anche intere famiglie no vax, per le quali il tempo sembra non essere passato". Così Annamaria Cattelan, primario di Malattie infettive dell'Azienda ospedaliera di Padova, spiegando che "il 60% dei ricoverati con il coronavirus non è immunizzato".