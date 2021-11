Covid, 10.544 nuovi casi con 534.690 tamponi e altri 48 decessi

I numeri della pandemia

Il tasso di positività è in aumento dello 0,3% rispetto all'1,7% registrato giovedì. Sono invece 512 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 9 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono invece 39. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.145, cioè 57 in più rispetto alle 24 ore precedenti. Sono 137.130 gli attualmente positivi, 4.617 in più da ieri.