Neve a Bergamo e nelle valli, disagi per i treni | Bus con studenti scivola davanti a una scarpata | Meteo Milano, arriva il freddo polare

Tra Serina e la frazione di Rosolo, lungo la provinciale, un bus con a bordo una quarantina di studenti delle scuole superiori ha vissuto attimi di terrore quando è slittato sull'asfalto ghiacciato ed è finito di traverso bloccando le corsie. Il mezzo si è messo di traverso all'altezza di una curva proprio davanti a una scarpata. L'autista è però fortunatamente riuscito a frenare e il pullman si è bloccato sulla strada. Nessuno è rimasto ferito, ma tutti i passeggeri sono rimasti a piedi. I vigili del fuoco sono intervenuti per sgomberare la carreggiata. Sul posto la neve è caduta copiosa e si è accumulata per circa 20 centimetri.