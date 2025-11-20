Maltempo, allerta gialla su 7 Regioni: arancione in Sicilia

Previsti venti intensi e piogge consistenti. Crollano le temperature, nevicate anche a bassa quota al Nord
© Ansa
È allerta maltempo sull'Italia, a causa di un'area di bassa pressione con aria particolarmente fredda, in arrivo dalla Groenlandia. La Protezione civile ha diramato l'allerta gialla su parte di Emilia-Romagna, Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. E allerta arancione sulla Sicilia nord-occidentale. Sono previsti forti raffiche di vento, abbondanti precipitazioni, una generale diminuzione delle temperature e possibili nevicate sulle regioni settentrionali.
L'avviso prevede dal tardo pomeriggio di giovedì 20 novembre precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania e Basilicata, specie sui settori tirrenici, in estensione, nella notte, a Calabria e Sicilia, in particolar modo sui rispettivi settori tirrenici. Fenomeni accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Dalle prime ore di venerdì, attesi venti da forti a burrasca, sia sull'Emilia-Romagna che sulla Sicilia, con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Previste, inoltre, nevicate al di sopra dei 400-600 metri, su Emilia-Romagna e Veneto, con apporti al suolo deboli, fino a moderati a quote più elevate.