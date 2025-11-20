Maltempo, allerta gialla su 7 Regioni: arancione in Sicilia

È allerta maltempo sull'Italia, a causa di un'area di bassa pressione con aria particolarmente fredda, in arrivo dalla Groenlandia. La Protezione civile ha diramato l'allerta gialla su parte di Emilia-Romagna, Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. E allerta arancione sulla Sicilia nord-occidentale. Sono previsti forti raffiche di vento, abbondanti precipitazioni, una generale diminuzione delle temperature e possibili nevicate sulle regioni settentrionali.