Accusato di drogare e stuprare le donne, il netturbino Ubaldo Manuali: "Sono innocente"

È arrivato in tribunale a Viterbo per il processo Ubaldo Manuali, l'operatore ecologico romano di 59 anni arrestato con l'accusa di violenza sessuale e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. I fatti sarebbero stati commessi nel periodo compreso tra settembre 2022 e gennaio 2023 ai danni di tre diverse donne, che sarebbero state drogate, violentate e fotografate. L'indagine è nata dopo una denuncia di una di loro. "Sono innocente e ora tirerò fuori i messaggi che mi mandavano" dice l'uomo al giornalista di "Mattino Cinque News".

"Non mi vergogno di niente, sono sereno nell'affrontare questo processo. Ho le prove, i messaggi a me inviati e le foto di loro nude, io queste donne le conosco, una di loro da cinque anni. Mi stanno strumentalizzando, se una decide di venire a casa mia è palese che viene per fare quello. Sono innocente perché io le ho frequentate, non è stato l'incontro di una volta" ha concluso Ubaldo Manuali prima di entrare in tribunale.