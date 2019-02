Neonato muore a Torino per una polmonite, la madre: "Voglio giustizia"

Aveva solo venti giorni il piccolo Giacinto quando ha perso la vita, il 2 febbraio scorso, a causa di una polmonite fulminante. Dopo essere stato visitato dai medici del Maria Vittoria di Torino a causa di forti attacchi di tosse e di ripetuti svenimenti nei giorni precedenti al decesso, il neonato era stato dimesso e gli era stato prescritto un aerosol. Adesso la madre chiede spiegazioni: “Voglio giustizia, voglio capire perché è morto. Sto provando un dolore e una rabbia tremendi dentro di me”.



La donna racconta quelle giornate: “Siamo andati in ospedale nella notte tra il 29 e il 30 gennaio perché vomitava, non riusciva a ad attaccarsi al seno. Il 31 gennaio è svenuto, l’ho portato di corsa al Maria Vittoria e mi è stato detto ‘Non si preoccupi signora, è solo freddo’ e gli hanno prescritto un aerosol”. Dopo meno di 48 ore Giacinto non c’era più.