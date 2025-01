Neonata rapita a Cosenza, scarcerato il marito di Rosa Vespa | Le immagini

Al termine dell'udienza di convalida del fermo di Rosa Vespa e del marito Moses Aqua, la coppia che ha rapito Sofia la neonata portata via dalla clinica "Sacro Cuore" di Cosenza, il gip ha disposto la scarcerazione immediata dell'uomo. "Quarto Grado" mostra in esclusiva le immagini dell'uscita di Moses dal carcere di Castrovillari poiché, secondo il pm, non era a conoscenza del piano della moglie.