Neonata rapita a Cosenza, la mamma: "Vogliamo solo dimenticare tutto"

"Adesso dobbiamo solo riposare e dimenticarci tutto di quei momenti. Spero che mia figlia abbia una vita piena di gioia e salute, solo questo" ha concluso la donna visibilmente provata. A intervenire a "Zona Bianca" è anche la puericultrice che ha scoperto il rapimento in clinica della piccola: "La nonna aveva capito tutto, le aveva detto di non dare la bambina a quella donna che aveva un completo nero e nessun cartellino in vista".