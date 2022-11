Nazionale di Ginnastica Ritmica, l'ex capitana Marta Pagnini: "Mi pesavano tutti i giorni"

Alessia Gabrielli di "Controcorrente" si reca a Desio, cuore della ginnastica ritmica, dove le "Farfalle della Nazionale" italiana si allenano tutti i giorni. Attualmente la Federazione Ginnastica ne ha disposto il commissionamento dopo le denunce di abusi e vessazione da parte di alcune ex atlete. "Emanuela Maccarani è stata la mia allenatrice per anni ma non è stata la più severa che ho avuto" racconta Marta Pagnini, ex capitana delle farfalle due volte oro mondiale.

L'ex atleta, che oggi riveste il ruolo di giudice, parla dei meccanismi di questo mondo alle telecamere del programma di Rete 4. "Ci sono state delle persone che hanno segnato il mio percorso. Ho avuto insegnati che mi hanno provata a livello emotivo. A 10 anni venivo pesata tutti i giorni e mi vietavano di bere succhi di frutta perché troppo calorici. C'era una vera e propria ossessione per il fisico delle ginnaste. Non sono poi mai mancate le umiliazioni, le vessazioni e le parole che spesso andavano oltre il limite. Tutto questo nel 2022 deve essere superato. Appoggio completamente chi oggi sta denunciando".