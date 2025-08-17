Naufragio Lampedusa, sopravvissuta che ha perso figlia e marito: "Seppellitemi vicino a loro"

"Voglio che la mia bimba e mio marito possano essere seppelliti nello stesso posto in cui sarò tumulata io", è stata la richiesta fatta ai rappresentanti di una associazione dalla giovane somala che, nel doppio naufragio di mercoledì, ha perso la figlia di 11 mesi e il marito. La donna si trova ancora a Lampedusa e dovrebbe essere trasferita a breve. Le bare della sua bambina e del consorte si trovano a Canicattì. "Per il momento non procederemo alla tumulazione che era prevista per lunedì mattina - dice il sindaco di Canicattì, Vincenzo Corbo -. Aspetteremo un po' per capire dove andrà a vivere la signora che ha espresso la volontà di avere vicino a sé figlioletta e marito". La donna ha riconosciuto i cadaveri guardando le foto delle 23 vittime mostrate dalla polizia, nella tarda serata di giovedì. Fino ad allora aveva sperato che fosse vivo almeno il marito.