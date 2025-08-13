Migranti, si ribaltano due barconi a Lampedusa: almeno venti morti tra cui una neonata

Due barconi carichi di migranti si sono ribaltati al largo di Lampedusa: le vittime sono almeno venti. Fra i primi 8 cadaveri, recuperati in mare dai soccorritori e portati sull'isola, ci sono quelli di una neonata, di due uomini adulti, due donne e tre adolescenti (due maschi e una femmina). I superstiti sarebbero circa 60. Risultano invece disperse una ventina di persone. Sono stati proprio i sopravvissuti a riferire che le imbarcazioni erano due (inizialmente si pensava solo a una).