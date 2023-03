Naufragio Crotone, ritrovata in mare la 71esima vittima | Il Papa: "Dolore per le vittime, fermare i trafficanti di uomini"

Padova, automobilista finisce in un canale: poliziotto fuori servizio si tuffa per salvarlo e muore

Continua a salire il bilancio dei morti nel naufragio di Crotone.

E' stato infatti ritrovato il corpo della 71esima vittima dell'ennesima tragedia in mare. Alle prime luci del giorno i vigili del fuoco hanno ripreso le ricerche in acqua mentre non si sono mai fermate quelle in spiaggia, lungo tutto il litorale crotonese, che coinvolgono molti volontari. Il Papa sulla tragedia: "Dolore per i morti, fermare i trafficanti di uomini". E l'Anm approva un documento in cui si dice: inderogabile l'obbligo di salvataggio.