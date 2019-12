Natale, il Papa: "Riscoprire il valore del presepe"

"Con questa lettera vorrei sostenere la bella tradizione delle nostre famiglie, che nei giorni precedenti il Natale preparano il presepe. Come pure la consuetudine di allestirlo" sul lavoro, a scuola, nelle piazze. E' quanto scrive il Papa sul presepe nella Lettera apostolica "Admirabile signum", firmata a Greccio (Rieti). "Mi auguro - aggiunge - che questa pratica non venga mai meno e che venga riscoperta là dove fosse caduta in disuso".