Cronaca
nella zona di Porta Capuana

Donna violentata per strada a Napoli, aggressore bloccato da un gruppo di passanti

In manette è finito un 29enne di origini marocchine

12 Ott 2025 - 13:24
© agenzia

© agenzia

Un 29enne di origini marocchine è stato arrestato a Napoli dalla polizia con l'accusa di aver violentato una donna in piazza Enrico De Nicola, nella zona di Porta Capuana. Gli agenti sono stati allertati da una passante che ha riferito di aver visto un uomo abusare di una donna. I poliziotti hanno soccorso la donna che è stata poi trasportata all'ospedale Cardarelli e hanno fermato il 29enne che si trovava accasciato a terra: era stato bloccato infatti da alcuni passanti mentre cercava di scappare, in attesa dell'arrivo degli agenti.

