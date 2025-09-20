Napoli, usa la maschera di Gigi D'Alessio per mettere a segno furti e ingannare le telecamere

I militari lo hanno notato ed è partito l'inseguimento. L'auto era rubata, la targa era stata alterata. La corsa è terminata in via Cupa Varano. Il 26enne ha tentato la fuga a piedi, ma quando è stato raggiunto ha colpito i carabinieri sfruttando le sue doti da pugile professionista. I militari hanno incassato i colpi ma sono riusciti a neutralizzare il giovane.