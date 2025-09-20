Napoli, usa la maschera di Gigi D'Alessio per mettere a segno furti e ingannare le telecamere

Sul retro anche la dedica del cantante che ringrazia il fan per aver partecipato a uno dei suoi concerti
A Castellammare di Stabia (Napoli), i carabinieri hanno arrestato un uomo, un pugile stabiese di 26 anni, che per mettere a segno furti e ingannare le telecamere avrebbe indossato una maschera raffigurante il volto di Gigi D'Alessio. A tradirlo, questa volta, non la maschera ma un passamontagna, che il giovane indossava mentre era a bordo di un'auto, venerdì notte, in via Motta Casa dei Viri.
I militari lo hanno notato ed è partito l'inseguimento. L'auto era rubata, la targa era stata alterata. La corsa è terminata in via Cupa Varano. Il 26enne ha tentato la fuga a piedi, ma quando è stato raggiunto ha colpito i carabinieri sfruttando le sue doti da pugile professionista. I militari hanno incassato i colpi ma sono riusciti a neutralizzare il giovane.
Nella sacca che portava nella Jeep rubata, arnesi per lo scasso e tre maschere di Gigi D'Alessio, utilizzate verosimilmente durante i furti per ingannare le telecamere. Sul retro delle maschere anche la dedica del cantante che ringrazia il fan per aver partecipato a uno dei suoi concerti.
Il 26enne dovrà rispondere di riciclaggio, ricettazione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. È ora in camera di sicurezza, in attesa di giudizio. L'auto è stata restituita al legittimo proprietario.
