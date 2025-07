Forte scossa di terremoto a Napoli intorno alle 9.15. Il sisma è stato avvertito in diversi quartieri della città, principalmente nell'area occidentale a ridosso dei Campi Flegrei ma anche nel centro cittadino. La scossa è avvenuta a circa 2,5 km di profondità. L'epicentro è stato localizzato in mare, nello specchio d'acqua antistante via Napoli, a Pozzuoli, a poca distanza dal confine con il quartiere napoletano di Bagnoli.