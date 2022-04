Napoli, stroncata da un infarto a 27 anni la campionessa di nuoto Mariasofia Paparo

Uccisa da un infarto a 27 anni.

E' morta così Mariasofia Paparo , nota per i suoi successi nel nuoto, residente a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli. Atleta Master del Circolo Nautico Posillipo , era entrata nello staff del Trofeo Swim4Life valido per il circuito Supermaster FIN che si era svolto a dicembre nel tempio del nuoto partenopeo, alla piscina Scandone di Napoli. Tra meno di una settimana Mariasofia avrebbe festeggiato il suo 28esimo compleanno, la laurea all'Università Parthenope era stata fissata per il 28 aprile e meno di un mese fa aveva anche deciso di sposarsi con il suo fidanzato.