India, sposa stroncata da un infarto durante le nozze: la famiglia la "sostituisce" con la sorella

Nonostante il dolore, le famiglie degli sposi hanno deciso di proseguire con la cerimonia. Il fratello della vittima, intervistato dai giornali locali, ha raccontato che tutti "si sono riuniti e qualcuno ha proposto di continuare le nozze scegliendo come sposa la sorella minore" della donna morta. I parenti "hanno concordato", il marito Manjesh Kumar è stato informato e il matrimonio è continuato, come se nulla fosse accaduto.

La festa e il lutto

Il corpo senza vita di Surbhi è stato spostato in una stanza defilata, per permettere alle celebrazioni di continuare nel resto del palazzo. "Nessuno poteva aspettarsi di vivere emozioni così contrastanti", ha detto uno zio della defunta. "Il dolore per la morte di mia nipote e le gioia per le nozze fanno fatica a convivere". Solo alla fine della festa, sono state celebrate le esequie di Surbhi e il corpo è stato cremato.