Napoli, spari contro un bar: feriti padre, madre e bimba di 10 anni

I proiettili avrebbero colpito accidentalmente una famiglia che in quel momento si trovava all'esterno a mangiare. Tre i feriti: il padre 43enne, che è rimasto lievemente ferito alla mano e ora si trova al Cardarelli a Napoli; la madre 35enne, che è rimasta ferita all'addome e ora è anche lei al Cardarelli; e la figlia di 10 anni, colpita alla testa e ora al Santobono, per la quale il pericolo di vita è stato scongiurato. Il fatto è avvenuto nella tarda serata di martedì.

Secondo gli inquirenti l'ipotesi più verosimile è quella del ferimento accidentale. La famiglia non sarebbe stata l'obiettivo degli spari, che sarebbero invece stati esplosi durante un litigio in strada tra alcuni avventori dei negozi della piazza.

In un primo momento si è temuto per la bambina, arrivata in ospedale in condizioni critiche, ma fortunatamente lo scenario più drammatico è stato scongiurato anche se la piccola dovrà comunque essere operata.