Lady Camorra condannata: era il boss di almeno cento affiliati nel Napoletano

Lady Camorra venne arrestata dal Ros di Napoli nell'aeroporto di Ciampino, l'8 agosto 2021 , mentre stava per recarsi a Malaga dove vive la figlia. I pm temevano che stesse per lasciare l'Italia. I carabinieri la fermarono poco prima che si imbarcasse. Anche allora si mostrò fredda e sicura, come si addice a colei che l'antimafia riteneva fosse il boss più potente della città.

Lady Camorra avrebbe gestito per decenni un vorticoso giro di affari: con lei l'Alleanza di Secondigliano avrebbe rafforzato la sua dimensione imprenditoriale investendo nella produzione e nel commercio di ogni tipo di merce. Business internazionali ma anche gestione minuta della "cassa comune", sosteneva le famiglie degli affiliati detenuti per evitare defezioni e pentimenti. Un pentito la definì "mente fine", per sottolineare la sua lucidità negli affari.

Scambio elettorale mafioso e minacce "da horror"

Lady Camorra avrebbe anche fornito appoggio elettorale a un non meglio identificato candidato alle elezioni regionali (poi non eletto). Il metodo mafioso era utilizzato dal lei in prima persona anche per risolvere questioni personali. Sua nipote si fece sfilare da una donna, a cui era sentimentalmente legata, 450mila euro ricavati dalla vendita di una villa di famiglia sul lago Garda. Per risolvere la vicenda si fece accompagnare dalla fidanzata della nipote. Lì prima l'accoltellò e poi la terrorizzò con pesantissime minacce in stile film horror: "...attacco i nipoti tuoi dietro alla macchina e ti faccio piangere senza mazzate...", le urlò per farsi restituire i soldi.