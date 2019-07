Napoli, sgomberano un palazzo e nasce una baraccopoli accanto a un ospedale

Loreto Mare, nel cuore di Napoli: proprio davanti all'ospedale bivaccano una trentina di migranti sgomberati da una baraccopoli vicina. In questo spazio hanno portato le loro cose e qui dormono, mangiano, espletano i loro bisogni: tutto davanti agli occhi di medici e pazienti.



"So che è un ospedale", risponde un uomo all'inviato di "Stasera Italia", "ma non mi hanno mai detto nulla, di andare via o altro. Non ho mai dormito in strada prima, sono da cinque anni in Italia".



Non sono soltanto medici e pazienti a convivere con la situazione ma anche i commercianti, che esprimono chiaramente il loro forte disagio. "La scorsa settimana un extracomunitario è venuto accanto al mio locale e si è spogliato completamente. Io l'ho cacciato perché c'erano le mie figlie in quel momento ma anche stamattina, mentre un cliente mangiava, un altro extracomunitario si è avvicinato e gli ha messo le mani nel piatto, rovistando dentro."



Un'altra persona invece punta il dito contro il sindaco De Magistris: "Facile andare ad accoglierli al porto, se poi li devi lasciare qui. Dovrebbe anche sistemarli, non abbandonarli per la strada".